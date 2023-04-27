Рашисти атакували підприємство на Дніпропетровщині: загинуло 700 голів птиці
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Російські окупанти обстріляли сільськогосподарське підприємство, загинуло 700 голів птиці, передає УНН із посиланням на Дніпропетровську ОВА.
Деталі
За даними ОВА, сьогодні чотири рази за день російська армія обстріляла Нікопольщину. Від вибухів здригалися Покровська та Марганецька громади. Туди прилетіли майже три десятки снарядів з важкої артилерії та РСЗВ.
Цитата
"Люди вціліли. А от руйнування є. Уражень зазнало сільськогосподарське підприємство. Загинуло 700 голів птиці. Наслідки атак ще уточнюються", - йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Росіяни обстріляли село на Харківщині: постраждали працівники обленерго, є жертва