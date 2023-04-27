Рашисты атаковали предприятие на Днепропетровщине: погибло 700 голов птицы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Российские оккупанты обстреляли сельскохозяйственное предприятие, погибло 700 голов птицы, передает УНН со ссылкой на Днепропетровскую ОГА.
Детали
По данным ОВА, сегодня четыре раза за день российская армия обстреляла Никопольщину. От взрывов содрогались Покровская и Марганецкая громады. Туда прилетели почти три десятка снарядов из тяжелой артиллерии и РСЗО.
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"Люди уцелели. А вот разрушения есть. Поражениям подверглось сельскохозяйственное предприятие. Погибло 700 голов птицы. Последствия атак еще уточняются", - говорится в сообщении.
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