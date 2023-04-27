Рашисты атаковали предприятие на Днепропетровщине: погибло 700 голов птицы

Детали

По данным ОВА, сегодня четыре раза за день российская армия обстреляла Никопольщину. От взрывов содрогались Покровская и Марганецкая громады. Туда прилетели почти три десятка снарядов из тяжелой артиллерии и РСЗО.

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"Люди уцелели. А вот разрушения есть. Поражениям подверглось сельскохозяйственное предприятие. Погибло 700 голов птицы. Последствия атак еще уточняются", - говорится в сообщении.

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