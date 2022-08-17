Рашистам наступ не так важливий: у силах оборони пояснили втечу російського командування з Херсона

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 62066 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 70157 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 81920 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 87287 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 97798 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 150942 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 70976 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 151272 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109838 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69456 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
3м/с
49%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14 квітня, 14:46 • 20815 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14 квітня, 14:54 • 22415 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 23683 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

16:58 • 12715 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

18:10 • 13615 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 62069 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 150945 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 174925 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 151272 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 262559 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 96440 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 99043 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43620 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 47005 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61604 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Рашистам наступ не так важливий: у силах оборони пояснили втечу російського командування з Херсона

Київ • УНН

 • 99932 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Втеча військового командування російських загарбників з тимчасово окупованого Херсона означає, що наступ ворогу менш важливий, ніж збереження власних життів. Про це повідомила речниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, передає УНН.

Рашистам наступ не так важливий: у силах оборони пояснили втечу російського командування з Херсона

Цитата

«Скоріш за все, це (втеча російського командування – ред.) означає, що комусь треба зберегти своє життя й комусь дуже лячно за свої перспективи. Усвідомлення того, що наш вогневий контроль над транспортними та логістичними артеріями потужний та невідворотній», - розповіла Гуменюк.

Деталі

Вона зазначила, що російські окупанти, намагаючись використовувати мости для перевезення легковою автівкою своїх «безцінних» життів, все ж таки ризикують.

«Бо розуміють, що ушкодження, які ми завдаємо, достатньо красномовні. Тобто, не витримають ці логістичні маршрути переміщення важкої техніки та підтягування резервів, допомоги військової такої вже не буде», - сказала Гуменюк.

Окрім того, повідомила, чи можливий наступ росіян при таких обставинах на цьому напрямку.

«В умовах сучасного ведення бою та управління, існує дистанційне управління військами, вони зможуть зараз використовувати та будуть намагатися, але те, що їх не настільки цікавить результативність цієї операції, як збереження своїх життів, то це однозначно», - зазначила Гуменюк.

Доповнення

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомляв, що військове командування росії тікає з Херсону та області.

Підтримки з боку населення у рашистів немає, а протестні настрої та потенціал вкрай високі, зазначав Соболевський.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Brent
$64.90
Bitcoin
$84,863.10
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,226.30
Ethereum
$1,634.29