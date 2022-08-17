Рашистам наступ не так важливий: у силах оборони пояснили втечу російського командування з Херсона
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Втеча військового командування російських загарбників з тимчасово окупованого Херсона означає, що наступ ворогу менш важливий, ніж збереження власних життів. Про це повідомила речниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, передає УНН.
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«Скоріш за все, це (втеча російського командування – ред.) означає, що комусь треба зберегти своє життя й комусь дуже лячно за свої перспективи. Усвідомлення того, що наш вогневий контроль над транспортними та логістичними артеріями потужний та невідворотній», - розповіла Гуменюк.
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Вона зазначила, що російські окупанти, намагаючись використовувати мости для перевезення легковою автівкою своїх «безцінних» життів, все ж таки ризикують.
«Бо розуміють, що ушкодження, які ми завдаємо, достатньо красномовні. Тобто, не витримають ці логістичні маршрути переміщення важкої техніки та підтягування резервів, допомоги військової такої вже не буде», - сказала Гуменюк.
Окрім того, повідомила, чи можливий наступ росіян при таких обставинах на цьому напрямку.
«В умовах сучасного ведення бою та управління, існує дистанційне управління військами, вони зможуть зараз використовувати та будуть намагатися, але те, що їх не настільки цікавить результативність цієї операції, як збереження своїх життів, то це однозначно», - зазначила Гуменюк.
Доповнення
Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомляв, що військове командування росії тікає з Херсону та області.
Підтримки з боку населення у рашистів немає, а протестні настрої та потенціал вкрай високі, зазначав Соболевський.