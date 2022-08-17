Опір херсонців підриває дух рашистів: в облраді кажуть, це сприяє деокупації
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Системний терор та масові фільтраційні заходи, що проводяться російськими окупантами на території Херсонської області, підтверджують, що підтримки з боку населення у рашистів немає, а протестні настрої та потенціал вкрай високі. Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, пише УНН.
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«Системний терор та масові фільтраційні заходи, що проводяться окупантами на території Херсонської області, підтверджують, що підтримки з боку населення у орків немає, а протестні настрої та потенціал вкрай високі. Цей чинник, безумовно, вкрай негативно позначається на стані морального духу окупаційних військ та сприяє прискоренню деокупації наших територій», - зазначив Соболевський у Telegram.
Деталі
Він зазначив, що чим глибший стан гуманітарної катастрофи, чим більшим є тиск на мирне населення — тим більше ненависті у наших людей до кривавого "руського миру".
«Херсонщина — це Україна!», - наголосив Соболевський.
Доповнення
Військове командування росії тікає з Херсона, повідомляв раніше Соболевський.