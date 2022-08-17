Опір херсонців підриває дух рашистів: в облраді кажуть, це сприяє деокупації

Цитата

«Системний терор та масові фільтраційні заходи, що проводяться окупантами на території Херсонської області, підтверджують, що підтримки з боку населення у орків немає, а протестні настрої та потенціал вкрай високі. Цей чинник, безумовно, вкрай негативно позначається на стані морального духу окупаційних військ та сприяє прискоренню деокупації наших територій», - зазначив Соболевський у Telegram.

Деталі

Він зазначив, що чим глибший стан гуманітарної катастрофи, чим більшим є тиск на мирне населення — тим більше ненависті у наших людей до кривавого "руського миру".

«Херсонщина — це Україна!», - наголосив Соболевський.

Доповнення

Військове командування росії тікає з Херсона, повідомляв раніше Соболевський.