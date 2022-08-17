Сопротивление херсонцев подрывает дух рашистов: в облсовете говорят, что это способствует деоккупации
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Системный террор и массовые фильтрационные мероприятия, проводимые российскими оккупантами на территории Херсонской области, подтверждают, что поддержки со стороны населения у рашистов нет, а протестные настроения и потенциал крайне высоки. Об этом сообщил первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский, пишет УНН.
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«Системный террор и массовые фильтрационные мероприятия, проводимые оккупантами на территории Херсонской области, подтверждают, что поддержки со стороны населения у орков нет, а протестные настроения и потенциал крайне высоки. Этот фактор, безусловно, крайне негативно сказывается на состоянии морального духа оккупационных войск и способствует ускорению деоккупации наших территорий", - отметил Соболевский в Telegram.
Детали
Он отметил, что чем глубже состояние гуманитарной катастрофы, чем больше давление на мирное население — тем больше ненависти у наших людей к кровавому "русскому миру".
«Херсонщина — это Украина!», - подчеркнул Соболевский.
Дополнение
Военное командование россии убегает из Херсона, сообщал ранее Соболевский.