Рашистам наступление не так важно: в силах обороны объяснили бегство российского командования из Херсона
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Бегство военного командования российских захватчиков из временно оккупированного Херсона означает, что наступление врагу менее важно, чем сохранение собственных жизней. Об этом сообщила представитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, передает УНН.
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«Скорее всего, это (бегство российского командования – ред.) означает, что кому-то нужно сохранить свою жизнь и кому-то очень страшно за свои перспективы. Осознание того, что наш огневой контроль над транспортными и логистическими артериями мощный и неотвратимый», - рассказала Гуменюк.
Детали
Она отметила, что российские оккупанты, пытаясь использовать мосты для перевозки легковым автомобилем своих «бесценных» жизней, все же рискуют.
«Ибо понимают, что повреждения, которые мы наносим, достаточно красноречивы. То есть, не выдержат эти логистические маршруты перемещения тяжелой техники и подтягивания резервов, помощи военной такой уже не будет», - сказала Гуменюк.
Кроме того, сообщила, возможно ли наступление россиян при таких обстоятельствах на этом направлении.
«В условиях современного ведения боя и управления существует дистанционное управление войсками, они смогут сейчас использовать и будут пытаться, но то, что их не столь интересует результативность этой операции, как сохранение своих жизней, то это однозначно», – отметила Гуменюк.
Дополнение
Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщал, что военное командование россии убегает из Херсона и области.
Поддержки со стороны населения у рашистов нет, а протестные настроения и потенциал очень высоки, отмечал Соболевский.