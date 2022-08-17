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Рашистам наступление не так важно: в силах обороны объяснили бегство российского командования из Херсона

Киев • УНН

 • 99932 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Бегство военного командования российских захватчиков из временно оккупированного Херсона означает, что наступление врагу менее важно, чем сохранение собственных жизней. Об этом сообщила представитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, передает УНН.

Рашистам наступление не так важно: в силах обороны объяснили бегство российского командования из Херсона

Цитата

«Скорее всего, это (бегство российского командования – ред.) означает, что кому-то нужно сохранить свою жизнь и кому-то очень страшно за свои перспективы. Осознание того, что наш огневой контроль над транспортными и логистическими артериями мощный и неотвратимый», - рассказала Гуменюк.

Детали

Она отметила, что российские оккупанты, пытаясь использовать мосты для перевозки легковым автомобилем своих «бесценных» жизней, все же рискуют.

«Ибо понимают, что повреждения, которые мы наносим, ​​достаточно красноречивы. То есть, не выдержат эти логистические маршруты перемещения тяжелой техники и подтягивания резервов, помощи военной такой уже не будет», - сказала Гуменюк.

Кроме того, сообщила, возможно ли наступление россиян при таких обстоятельствах на этом направлении.

«В условиях современного ведения боя и управления существует дистанционное управление войсками, они смогут сейчас использовать и будут пытаться, но то, что их не столь интересует результативность этой операции, как сохранение своих жизней, то это однозначно», – отметила Гуменюк.

Дополнение

Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщал, что военное командование россии убегает из Херсона и области.

Поддержки со стороны населения у рашистов нет, а протестные настроения и потенциал очень высоки, отмечал Соболевский.

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