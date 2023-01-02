"Рашистам було не до сну": у Мелітополі прогриміли вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Під ранок у Мелітополі прогриміли потужні вибухи. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.
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"Під ранок рашистам у Мелітополі було не до сну. У місті лунали гучні вибухи. Окупанти мають нарешті зрозуміти: пора кивати п'ятами з окупованих територій. Адже тут на любителів чужої землі чекає лише один фінал - бути в ній і похованими", - написав Федоров в Telegram.
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