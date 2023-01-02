"Рашистам было не до сна": в Мелитополе прогремели взрывы

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"Под утро рашистам в Мелитополе было не до сна. В городе раздавались громкие взрывы. Оккупанты должны наконец понять: пора кивать пятками с оккупированных территорий. Ведь здесь любителей чужой земли ждет только один финал - быть в ней и погребенными", - написал Федоров в Telegram.

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