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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Рашисти вихваляються рідним звірствами в Україні - перехоплення СБУ

Рашисти вихваляються рідним звірствами в Україні - перехоплення СБУ

Київ • УНН

 • 230986 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. Російські окупанти вихваляються рідним, як добивають поранених українців, повідомляє СБУ і публікує нове перехоплення розмови рашиста з дружиною, вказуючи на його жорстокість, пише УНН.

Деталі

На нашій землі рашисти втілюють свої хворі фантазії, а війну в Україні називають «вечериночкой».

Це одне із найжорсткіших перехоплень, вказує СБУ, публікуючи витяги.

«Ну это, я такой думаю, бл*ть - попробовать горло перерезать? Х*як, короче… Просто перерезал ему горло. Ну когда я еще человеку горло перережу?..» - розказує дружині рашист, який перебуває на півдні України.

Та дивується кровожерливим фантазіям чоловіка, але зрештою починає сміятися, зазначають у СБУ.

Він же просить жінку нікому про це не розповідати.

"Але тепер його секрети знатиме весь світ. Сам рашист та його звірства задокументовані у відповідних кримінальних провадженнях. І ці факти - яскраве свідчення того, які нелюди нам протистоять. Ми змусимо відповідати кожного з них за вчинені звірства!" - наголосили у СБУ.

Доповнення

Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 35 870 осіб.

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