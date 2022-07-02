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13:44 • 11474 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 10170 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 27505 просмотра

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Рашисты хвастаются родными зверствами в Украине - перехват СБУ

Рашисты хвастаются родными зверствами в Украине - перехват СБУ

Киев • УНН

 • 230985 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Российские оккупанты хвастаются родным, как добивают раненых украинцев, сообщает СБУ и публикует новый перехват разговора рашиста с женой, указывая на его жестокость, пишет УНН.

Детали

На нашей земле рашисты воплощают свои больные фантазии, а войну в Украине называют «вечериночкой».

Это один из самых жестких перехватов, указывает СБУ, публикуя выдержки.

«Ну это, я такой думаю, бл*ть - попробовать горло перерезать? Х*як, короче… Просто перерезал ему горло. Ну когда я еще человеку горло перережу?..» – рассказывает жене рашист, находящийся на юге Украины.

Та удивляется кровожадным фантазиям мужа, но в конце концов начинает смеяться, отмечают в СБУ.

Он же просит жену никому об этом не рассказывать.

"Но теперь его секреты будет знать весь мир. Сам рашист и его зверства задокументированы в соответствующих уголовных производствах. И эти факты - яркое свидетельство того, какие изверги нам противостоят. Мы заставим отвечать каждого из них за совершенные зверства!" - подчеркнули в СБУ.

Дополнение

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 35 870 человек.

Украинские Национальные Новости

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