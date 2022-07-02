Рашисты хвастаются родными зверствами в Украине - перехват СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Российские оккупанты хвастаются родным, как добивают раненых украинцев, сообщает СБУ и публикует новый перехват разговора рашиста с женой, указывая на его жестокость, пишет УНН.
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На нашей земле рашисты воплощают свои больные фантазии, а войну в Украине называют «вечериночкой».
Это один из самых жестких перехватов, указывает СБУ, публикуя выдержки.
«Ну это, я такой думаю, бл*ть - попробовать горло перерезать? Х*як, короче… Просто перерезал ему горло. Ну когда я еще человеку горло перережу?..» – рассказывает жене рашист, находящийся на юге Украины.
Та удивляется кровожадным фантазиям мужа, но в конце концов начинает смеяться, отмечают в СБУ.
Он же просит жену никому об этом не рассказывать.
"Но теперь его секреты будет знать весь мир. Сам рашист и его зверства задокументированы в соответствующих уголовных производствах. И эти факты - яркое свидетельство того, какие изверги нам противостоят. Мы заставим отвечать каждого из них за совершенные зверства!" - подчеркнули в СБУ.
Дополнение
Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 35 870 человек.