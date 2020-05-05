Ранок у столиці почався з незначних заторів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У Києві станом на 8:20 на дорогах помітне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, затори утворилися на проспектах Перемоги, Валерія Лобановського та Голосіївському проспекті, а також на бульварі Тараса Шевченка, Набережному шосе та вулиці Набережно-Хрещатицькій.
Окрім того, ускладнено рух на вулицях Олени Теліги, Юрія Іллєнка, Жилянській та Богатирській.
На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, проспектах Романа Шухевича, Соборності та Петра Григоренка – на останньому сталася ДТП, а також на Дніпровській набережній.
Рух на мостах - Північному, Південному та Метро - ускладнено в напрямку правого берега. На Дарницькому мосту та мосту Патона можна проїхати вільно.
Нагадаємо, що карантин у Києві планують поступово знімати з 12 травня.