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Утро в столице началось с незначительных пробок

Киев • УНН

 • 13369 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. В Киеве по состоянию на 8:20 на дорогах заметно осложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Утро в столице началось с незначительных пробок

Так, пробки образовались на проспектах Победы, Валерия Лобановского и Голосеевском проспекте, а также на бульваре Тараса Шевченко, Набережном шоссе и улице Набережно-Крещатицкой.

Кроме того, затруднено движение на улицах Елены Телиги, Юрия Ильенко, Жилянской и Богатырской.

На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспектах Романа Шухевича, Соборности и Петра Григоренко - на последнем произошло ДТП, а также на Днепровской набережной.

Движение на мостах - Северном, Южном и Метро - затруднено в направлении правого берега. На Дарницком мосту и мосту Патона можно проехать свободно.

Напомним, что карантин в Киеве планируют постепенно снимать с 12 мая.

Украинские Национальные Новости

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