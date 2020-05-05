Утро в столице началось с незначительных пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В Киеве по состоянию на 8:20 на дорогах заметно осложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, пробки образовались на проспектах Победы, Валерия Лобановского и Голосеевском проспекте, а также на бульваре Тараса Шевченко, Набережном шоссе и улице Набережно-Крещатицкой.
Кроме того, затруднено движение на улицах Елены Телиги, Юрия Ильенко, Жилянской и Богатырской.
На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспектах Романа Шухевича, Соборности и Петра Григоренко - на последнем произошло ДТП, а также на Днепровской набережной.
Движение на мостах - Северном, Южном и Метро - затруднено в направлении правого берега. На Дарницком мосту и мосту Патона можно проехать свободно.
Напомним, что карантин в Киеве планируют постепенно снимать с 12 мая.