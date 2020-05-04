Карантин у Києві планують поступово знімати з 12 травня – Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Карантин у Києві планують поступово знімати з 12 травня, враховуючи епідеміологічну ситуацію. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Київ перший етап плану (виходу з карантину – ред.) оприлюднив, й виходячи з епідеміологічної ситуації, ми сподіваємося запроваджувати його з 12 травня", - сказав Кличко.
За його словами, потрібно зважувати соціальні та економічні ризики.
Нагадаємо, у Києві міська влада підготувала план першого етапу виходу з обмежень.
Як повідомлялося в УНН, у Києві за минулу добу зафіксовано ще 24 випадки COVID-19, з них один летальний.