У Києві за минулу добу зафіксовано ще 24 випадки COVID-19, з них один летальний
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. За минулу добу у Києві коронавірус лабораторно підтвердили у 24 людей, один випадок летальний. Загалом у Києві на COVID-19 хворіють 1535 людей. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“Кількість киян у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус збільшилося ще на 24 людини, один випадок летальний. На сьогодні у столиці вже 1535 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з них 27 людей померло”, — розповів Кличко.
Кличко сказав, що за минулу добу COVID-19 підтвердили у 15 жінок від 27 до 81 років та 8 чоловіків від 19 до 74 років. Також хворобу зафіксовано в хлопця, якому 17 років.
“До лікарень столиці госпіталізували 10 пацієнтів, інші лікуються на самоізоляції..”, — сказав мер.
Також Кличко заявив, що сьогодні в стаціонарах Києва з COVID-19 перебуває 215 пацієнтів, зокрема четверо дітей.
Нагадаємо, міністерство охорони здоров’я підтвердило, що на 9 годину 4 травня в Україні зафіксовано 12 331 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з яких 418 — за минулу добу.