В Киеве за минувшие сутки зафиксировано еще 24 случая COVID-19, из них один летальный

“Количество киевлян в которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом увеличилось еще на 24 человека, один случай летальный. На сегодня в столице уже 1535 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них 27 человек умерли”, — рассказал Кличко.

Кличко сказал, что за прошедшие сутки COVID-19 подтвердили у 15 женщин от 27 до 81 лет и 8 мужчин от 19 до 74 лет. Также болезнь зафиксирована у парня, которому 17 лет.

“В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов, другие лечатся на самоизоляции..”, — сказал мэр.

Также Кличко заявил, что сегодня в стационарах Киева с COVID-19 находится 215 пациентов, в том числе четверо детей.

Напомним, министерство здравоохранения подтвердило, что на 9:00 4 мая в Украине зафиксирован 12 331 случай коронавирусной болезни COVID-19, из которых 418 — за прошедшие сутки.