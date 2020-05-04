Карантин в Киеве планируют постепенно снимать с 12 мая - Кличко

"Киев первый этап плана (выхода из карантина - ред.) обнародовал, и исходя из эпидемиологической ситуации, мы надеемся вводить его с 12 мая", - сказал Кличко.

По его словам, нужно взвешивать социальные и экономические риски.

Напомним, в Киеве городские власти подготовили план первого этапа выхода из ограничений.

Как сообщалось в УНН, в Киеве за минувшие сутки зафиксировано еще 24 случая COVID-19, из них один летальный.