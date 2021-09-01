Ранок у Києві розпочався із заторів: де ускладнено рух

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Станом на 8:25 середи, 1 вересня, на вулицях і проспектах Києва помітно ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Деталі

Так, на правому березі затори утворилися на проспектах Перемоги, Науки, Щусєва, Степана Бандери, Голосіївському, Повітрофлотському і Валерія Лобановського.

Також рух ускладнений на вулицях Богатирській, В'ячеслава Чорновола, Полярній, Великій Васильківській, Коперника, Юрія Іллєнка, Богатирській, Кайсарова, Жилянській, Вадима Гетьмана, Щусєва, Дорогожицькій, Кирилівській, Січових Стрільців, Олени Теліги, Петропавлівській, Копилівській.

А також на вулицях Саксаганського, Льва Толстого, Короленківській, Набережно-Хрещатицькій.

Тим часом, на лівому березі рух ускладнений на проспектах Броварському, Бажана, Романа Шухевича і Павла Тичини. Затори також є на вулиці Оноре де Бальзака і бульварі Володимира Висоцького.

Рух на мостах: складно було проїхати на мостах Північному, Дарницькому та мосту Патона. На Південному мосту та мосту Метро можна було проїхати вільно.

Доповнення

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На Київщині сьогодні вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 21-26°, у Києві вночі 12-14°, вдень 21-23°.

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