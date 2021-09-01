Ранок у Києві розпочався із заторів: де ускладнено рух

Деталі

Так, на правому березі затори утворилися на проспектах Перемоги, Науки, Щусєва, Степана Бандери, Голосіївському, Повітрофлотському і Валерія Лобановського.

Також рух ускладнений на вулицях Богатирській, В'ячеслава Чорновола, Полярній, Великій Васильківській, Коперника, Юрія Іллєнка, Богатирській, Кайсарова, Жилянській, Вадима Гетьмана, Щусєва, Дорогожицькій, Кирилівській, Січових Стрільців, Олени Теліги, Петропавлівській, Копилівській.

А також на вулицях Саксаганського, Льва Толстого, Короленківській, Набережно-Хрещатицькій.

Тим часом, на лівому березі рух ускладнений на проспектах Броварському, Бажана, Романа Шухевича і Павла Тичини. Затори також є на вулиці Оноре де Бальзака і бульварі Володимира Висоцького.

Рух на мостах: складно було проїхати на мостах Північному, Дарницькому та мосту Патона. На Південному мосту та мосту Метро можна було проїхати вільно.

Доповнення

На більшості території України сьогодні очікуються дощі, температура повітря підніметься до 29 градусів тепла.

На Київщині сьогодні вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 21-26°, у Києві вночі 12-14°, вдень 21-23°.