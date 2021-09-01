Утро в Киеве началось с пробок: где затруднено движение
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. По состоянию на 8:25 среды, 1 сентября, на улицах и проспектах Киева заметно осложнения движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
Так, на правом берегу пробки образовались на проспектах Победы, Науки, Щусева, Степана Бандеры, Голосеевском, Воздухофлотском и Валерия Лобановского.
Также движение затруднено на улицах Богатырской, Вячеслава Черновола, Полярной, Большой Васильковской, Коперника, Юрия Ильенко, Богатырской, Кайсарова, Жилянской, Вадима Гетьмана, Щусева, Дорогожицкой, Кирилловской, Сечевых Стрельцов, Елены Телиги, Петропавловской, Копылевской.
А также на улицах Саксаганского, Льва Толстого, Короленковской, Набережно-Крещатицкой.
Между тем, на левом берегу движение затруднено на проспектах Броварском, Бажана, Романа Шухевича и Павла Тычины. Пробки также на улице Оноре де Бальзака и бульваре Владимира Высоцкого.
Движение на мостах: сложно было проехать на мостах Северном, Дарницком и мосту Патона. На Южном мосту и мосту Метро можно было проехать свободно.
Дополнение
На большинстве территории Украины сегодня ожидаются дожди, температура воздуха поднимется до 29 градусов тепла.
В Киевской области сегодня ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 21-26°, в Киеве ночью 12-14°, днем 21-23°.