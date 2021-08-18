Ранок у Києві розпочався із заторів: де "тягнучка"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Станом на 8:15 середи, 18 серпня, на вулицях і проспектах Києва помітне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Деталі
Так, на правому березі затори утворилися на проспектах Повітрофлотському, Степана Бандери, Валерія Лобановського, Голосіївському і Перемоги.
Також рух ускладнено на вулицях Богатирській, Кайсарова, Жилянській, Юрія Іллєнка, Вадима Гетьмана, Щусєва, Дорогожицькій, Олени Теліги, Петропавлівській, Копилівській, Кирилівській.
Тим часом, на лівому березі рух ускладнений на проспектах Броварському, Миколи Бажана, Романа Шухевича та на вулиці Оноре де Бальзака і бульварі Володимира Висоцького.
На мостах Північному, Південному та Метро рух частково ускладнений. Складно проїхати по мосту Патона. На Дарницькому рух був вільний.
Доповнення
На Київщині сьогодні короткочасні дощі, грози, місцями шквали 15-20 м/с. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 17-19°, вдень 21-23°; по області вночі 15-20°, вдень 20-25°.