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17 березня, 19:38 • 104332 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 135059 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 194385 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 162670 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 160119 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

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17 березня, 09:17 • 181597 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 150635 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159558 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176224 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221948 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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Дощі та до 34° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Дощі та до 34° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. По Україні сьогодні дощитиме, місцями значні грозові дощі. Водночас, температура повітря місцями сягатиме 34 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом погоди від синоптиків, 18 серпня у західних, північних, Вінницькій, вдень і в центральних, Одеській та Миколаївській областях помірні, місцями значні грозові дощі, подекуди град та шквали 15-20 м/с; на решті території, вдень і в більшості західних областей без опадів.

Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі у західних областях 10-15°, на решті території 15-20°; вдень у західних, більшості північних та Вінницькій областях 20-25°, на решті території 27-32°, на сході країни до 34°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні короткочасні дощі, грози, місцями шквали 15-20 м/с. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 17-19°, вдень 21-23°; по області вночі 15-20°, вдень 20-25°.

Додамо

17 серпня на 8 годину температура води становила в Чорному та Азовському морях 22-25°, у Дніпрі в межах Києва 24°.

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