Дощі та до 34° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. По Україні сьогодні дощитиме, місцями значні грозові дощі. Водночас, температура повітря місцями сягатиме 34 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом погоди від синоптиків, 18 серпня у західних, північних, Вінницькій, вдень і в центральних, Одеській та Миколаївській областях помірні, місцями значні грозові дощі, подекуди град та шквали 15-20 м/с; на решті території, вдень і в більшості західних областей без опадів.
Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі у західних областях 10-15°, на решті території 15-20°; вдень у західних, більшості північних та Вінницькій областях 20-25°, на решті території 27-32°, на сході країни до 34°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні короткочасні дощі, грози, місцями шквали 15-20 м/с. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 17-19°, вдень 21-23°; по області вночі 15-20°, вдень 20-25°.
Додамо
17 серпня на 8 годину температура води становила в Чорному та Азовському морях 22-25°, у Дніпрі в межах Києва 24°.