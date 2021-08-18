Дожди и до 34° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. По Украине сегодня будет дождливая погода, местами значительные грозовые дожди. В то же время, температура воздуха местами будет достигать 34 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу погоды от синоптиков, 18 августа в западных, северных, Винницкой, днем и в центральных, Одесской и Николаевской областях умеренные, местами значительные грозовые дожди, местами град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории, днем и в большинстве западных областей без осадков.
Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью в западных областях 10-15°, на остальной территории 15-20°; днем в западных, большинстве северных и Винницкой областях 20-25°, на остальной территории 27-32°, на востоке страны до 34°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 17-19°, днем 21-23°; по области ночью 15-20°, днем 20-25°.
Добавим
17 августа на 8:00 температура воды в Черном и Азовском морях составила 22-25°, в Днепре в пределах Киева 24°.