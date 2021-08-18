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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 137353 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 125293 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 121285 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Актуальное
Дожди и до 34° тепла: прогноз погоды на сегодня

Дожди и до 34° тепла: прогноз погоды на сегодня

Киев  •  УНН

 • 15789 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. По Украине сегодня будет дождливая погода, местами значительные грозовые дожди. В то же время, температура воздуха местами будет достигать 34 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу погоды от синоптиков, 18 августа в западных, северных, Винницкой, днем и в центральных, Одесской и Николаевской областях умеренные, местами значительные грозовые дожди, местами град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории, днем и в большинстве западных областей без осадков.

Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью в западных областях 10-15°, на остальной территории 15-20°; днем в западных, большинстве северных и Винницкой областях 20-25°, на остальной территории 27-32°, на востоке страны до 34°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 17-19°, днем 21-23°; по области ночью 15-20°, днем 20-25°.

Добавим

17 августа на 8:00 температура воды в Черном и Азовском морях составила 22-25°, в Днепре в пределах Киева 24°.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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