Утро в Киеве началось с пробок: где "тянучка"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. По состоянию на 8:15 среды, 18 августа, на улицах и проспектах Киева заметно осложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
Так, на правом берегу пробки образовались на проспектах Воздухофлотском, Степана Бандеры, Валерия Лобановского, Голосеевском и Победы.
Также движение затруднено на улицах Богатырской, Кайсарова, Жилянской, Юрия Ильенко, Вадима Гетьмана, Щусева, Дорогожицкой, Елены Телиги, Петропавловской, Копылевской, Кирилловской.
Между тем, на левом берегу движение затруднено на проспектах Броварском, Бажана, Романа Шухевича и на улице Оноре де Бальзака и бульваре Владимира Высоцкого.
На мостах Северном, Южном и Метро движение частично затруднено. Сложно проехать по мосту Патона. На Дарницком движение было свободно.
Дополнение
В Киевской области сегодня кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 17-19°, днем 21-23°; по области ночью 15-20°, днем 20-25°.