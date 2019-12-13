Ранок у Києві почався з великих заторів

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Станом на 8:50 на дорогах Києва помітне значне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Так, рух ускладнено вулицями Набережне шосе, Набережно-Хрещатицька та Набережно-Рибальська, Богатирська та Семена Скляренка.

Крім того, помітне значне ускладнення руху вулицями Білоруською, Січових Стрільців, Нижнім Валом.

Затори утворились на Проспекті Перемоги, вулиці Жилянській, Повітрофлотському проспекті, вулицях Миколи Грінченка та Михайла Бойчука, бульварах Дружби Народів та Лесі Українки. "Стоять" вулиця Голосіївська, проспект Науки, Наддніпрянське шосе.

На лівому березі ускладнено рух на Харківському шосе, проспекті Миколи Бажана, вулиці Миропільській, проспекті Генерала Ватутіна та бульварі Перова.

Також ускладнено рух на всіх київських мостах – Південному, Дарницькому, Патона, мосту Метро та Північному.

Як повідомляв УНН, в Україні сьогодні очікується погода переважно без опадів, температура повітря вдень сягатиме подекуди 8 градусів тепла

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