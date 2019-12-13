Утро в Киеве началось с больших пробок

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 36477 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 101274 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 134787 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 139552 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 135195 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 168034 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 115228 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 113481 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 110185 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132446 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Утро в Киеве началось с больших пробок

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. По состоянию на 8:50 на дорогах Киева заметно значительное усложнение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Так, движение затруднено улицам Набережное шоссе, Набережно-Крещатицкая и Набережно-Рыбальская, Богатырская и Семена Скляренко.

Кроме того, заметно значительное затруднение движения по улицам Белорусской, Сечевых Стрельцов, Нижним Валом.

Пробки образовались на Проспекте Победы, улице Жилянской, Воздухофлотском проспекте, улицах Николая Гринченко и Михаила Бойчука, бульварах Дружбы Народов и Леси Украинки. "Стоят" улица Голосеевская, проспект Науки, Надднепрянское шоссе.

На левом берегу затруднено движение на Харьковском шоссе, проспекте Николая Бажана, улице Миропольской, проспекте Генерала Ватутина и бульваре Перова.

Также затруднено движение на всех киевских мостах - Южном, Дарницком, Патона, мосту Метро и Северном.

Как сообщал УНН, в Украине сегодня ожидается погода преимущественно без осадков, температура воздуха днем достигнет местами 8 градусов тепла.

Украинские Национальные Новости

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