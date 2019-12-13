Утро в Киеве началось с больших пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. По состоянию на 8:50 на дорогах Киева заметно значительное усложнение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, движение затруднено улицам Набережное шоссе, Набережно-Крещатицкая и Набережно-Рыбальская, Богатырская и Семена Скляренко.
Кроме того, заметно значительное затруднение движения по улицам Белорусской, Сечевых Стрельцов, Нижним Валом.
Пробки образовались на Проспекте Победы, улице Жилянской, Воздухофлотском проспекте, улицах Николая Гринченко и Михаила Бойчука, бульварах Дружбы Народов и Леси Украинки. "Стоят" улица Голосеевская, проспект Науки, Надднепрянское шоссе.
На левом берегу затруднено движение на Харьковском шоссе, проспекте Николая Бажана, улице Миропольской, проспекте Генерала Ватутина и бульваре Перова.
Также затруднено движение на всех киевских мостах - Южном, Дарницком, Патона, мосту Метро и Северном.
Как сообщал УНН, в Украине сегодня ожидается погода преимущественно без осадков, температура воздуха днем достигнет местами 8 градусов тепла.