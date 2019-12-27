Ранок п'ятниці: у Києві ускладнено рух
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Станом на 8:40 на дорогах Києва помітне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
У заторах стоїть проспект Перемоги, вулиця Жилянська, вулиця Велика Окружна, проспект Валерія Лобановського, вулиця Миколи Грінченка, вулиця Юрія Іллєнка, Набережне шосе, вулиця Набережно-Рибальська та вулиця Олени Теліги.
Також ускладнено рух на вулиці Новокостянтинівській, вулиці Богатирській, вулиці Щусєва, вулиці Вадима Гетьмана, Голосіївському проспекті і бульварі Дружби Народів.
На лівому березі Києва у заторах стоїть проспект Миколи Бажана, проспект Соборності, Броварський проспект, проспект Визволителів, вулиця Братиславська і проспект Генерала Ватутіна.
Ускладнено рух на Південному, Дарницькому, Русанівському та Північному мосту в напрямку правого берега, а також в заторах стоїть міст Патона у тому ж напрямку.
Нагадаємо, метро Києва в новорічну ніч працюватиме на 3 години довше.