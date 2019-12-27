Утро пятницы: в Киеве затруднено движение
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. По состоянию на 8:40 на дорогах Киева заметно осложнение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
В пробках стоит проспект Победы, улица Жилянская, улица Большая Окружная, проспект Валерия Лобановского, улица Николая Гринченко, улица Юрия Ильенко, Набережное шоссе, улица Набережно-Рыбальская и улица Елены Телиги.
Также затруднено движение на улице Новоконстантиновской, улице Богатырской, улице Щусева, улице Вадима Гетьмана, Голосеевском проспекте и бульваре Дружбы Народов.
На левом берегу Киева в пробках стоит проспект Бажана, проспект Соборности, Броварской проспект, проспект Освободителей, улица Братиславская и проспект Генерала Ватутина.
Затруднено движение на Южном, Дарницком, Русановском и Северном мосту в направлении правого берега, а также в пробках стоит мост Патона в том же направлении.
Напомним, метро Киева в новогоднюю ночь будет работать на 3 часа дольше.