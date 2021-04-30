Ранок п’ятниці у Києві почався із заторів: де ускладнено рух

Деталі

Так, на правому березі затори утворилися на проспекті Перемоги від метро “Житомирська” до метро “Берестейська” в бік центра, "тягнеться" бульвар Тараса Шевченка та вулиця Басейна. Також у центрі міста стоять вулиця Саксаганського, частина вулиці Жилянської, бульвар Лесі Українки в обох напрямках. Рух ускладнений на вулиці Петрівській, Європейській площі, Володимирському узвозі, вулиці Набережно-Хрещатицькій.

Також “червоні” проспект Валерія Лобановського, вулиці Кайсарова, частково Голосіївська, а також Кільцева дорога та вулиця Нова. “Стоять” вулиці Скляренка, Богатирська, Кирилівська, а також Сім’ї Кульженків.

Рух ускладнено на всіх мостах міста у бік центра.

На лівому березі частково “стоїть” проспект Миколи Бажана, вулиці Привокзальна та Тростянецька. Також затори спостерігаються на вулицях Бориспільській, Сормовській, Харківському шосе.

Нагадаємо

У Києві з 5 квітня запровадили локдаун. Тоді в місті почали діяти жорсткі карантинні обмеження — проїзд у громадському транспорті, тому числі у метро, — лише за спецперепустками.

Відзавтра у Києві карантинні обмеження послаблюють: жителі отримають доступ до громадського транспорту.