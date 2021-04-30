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Утро пятницы в Киеве началось с пробок: где затруднено движение

Утро пятницы в Киеве началось с пробок: где затруднено движение

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. В столице по состоянию на 8:15 пятницы образовались пробки в нескольких районах. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Детали

Так, на правом берегу пробки образовались на проспекте Победы от метро "Житомирская" до метро "Берестейская" в сторону центра, "тянется" бульвар Тараса Шевченко и улица Бассейная. Также в центре города стоят улица Саксаганского, часть улицы Жилянской, бульвар Леси Украинки в обоих направлениях. Движение затруднено на улице Петровской, Европейской площади, Владимирском спуске, улице Набережно-Крещатицкая.

Также "красные" проспект Валерия Лобановского, улицы Кайсарова, частично Голосеевская, а также Кольцевая дорога и улица Новая. "Стоят" улицы Скляренко, Богатырская, Кирилловская, а также Семьи Кульженко.

Движение затруднено на всех мостах города в сторону центра.

На левом берегу частично "стоит" проспект Бажана, улице Привокзальная и Тростянецкая. Также пробки наблюдаются на улицах Бориспольской, Сормовской, Харьковском шоссе.

Напомним

В Киеве с 5 апреля ввели локдаун. Тогда в городе начали действовать жесткие карантинные ограничения - проезд в общественном транспорте, включая метро - только по спецпропускам.

С завтрашнего дня в Киеве карантин ослабляют: жители получат доступ к общественному транспорту.

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