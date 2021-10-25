Ранок понеділка у Києві розпочався із заторів: де ускладнено рух

Деталі

Рух ускладнено на проспектах Повітрофлотському, Перемоги, Степана Бандери, Валерія Лобановського, Леся Курбаса, Любомира Гузара і Голосіївському.

Рух також ускладнено на вулицях Жилянській, Саксаганського, Юрія Іллєнка, Щусєва, Дегтярівській, Дорогожицькій, Вадима Гетьмана, В’ячеслава Чорновола, Маршала Рибалка, Лук’янівській, Павла Скоропадського, Набережно-Хрещатицькій, Олени Теліги.

Тим часом, на лівому березі рух ускладнено на проспектах Броварському, Юрія Гагаріна, Миколи Бажана, Романа Шухевича, Соборності та на вулицях Андрія Малишка, Оноре де Бальзака, Теодора Драйзера, Попудренка.

Рух на мостах – ускладнено на Північному та Дарницькому. На Південному, Патона та Метро можна проїхати вільно.

Додамо

На Київщині сьогодні без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 0-3° морозу, вдень 7-10° тепла.