Утро понедельника в Киеве началось с пробок: где затруднено движение
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В столице по состоянию на 8:15 понедельника, 25 октября, заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, сообщает УНН.
Детали
Движение затруднено на проспектах Воздухофлотском, Победы, Степана Бандеры, Валерия Лобановского, Леся Курбаса, Любомира Гузара и Голосеевском.
Движение также затруднено на улицах Жилянской, Саксаганского, Юрия Ильенко, Щусева, Дегтяревской, Дорогожицкой, Вадима Гетьмана, Вячеслава Черновола, Маршала Рыбалко, Лукьяновской, Павла Скоропадского, Набережно-Крещатицкой, Елены Телиги.
Между тем, на левом берегу движение затруднено на проспектах Броварском, Юрия Гагарина, Николая Бажана, Романа Шухевича, Соборности и на улицах Андрея Малышко, Оноре де Бальзака, Теодора Драйзера, Попудренко.
Движение на мостах - затруднено на Северном и Дарницком. На Южном, Патона и Метро можно проехать свободно.
Добавим
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