Ранок добрий: на Луганщині спалахнув ворожий склад боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. У Зимогір'ї Луганської області, яке тимчасово перебуває під окупацією російських військ, горить ворожий склад боєприпасів. В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ натякнули на гарну роботу українських військових, інформує УНН.
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"Склад боєприпасів у Зимогір'ї у тимчасово окупованій Луганській області передає привіт! Ранок стає все добрішим і добрішим! Окремо зазначимо, що даний об'єкт знаходиться приблизно в 50 км від позицій ЗСУ. Хто зрозумів, той зрозумів", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
З початку повномасштабного вторгнення рф Збройні сили України знищили приблизно 35 тисяч окупантів.