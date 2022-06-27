Ранок добрий: на Луганщині спалахнув ворожий склад боєприпасів

Цитата

"Склад боєприпасів у Зимогір'ї у тимчасово окупованій Луганській області передає привіт! Ранок стає все добрішим і добрішим! Окремо зазначимо, що даний об'єкт знаходиться приблизно в 50 км від позицій ЗСУ. Хто зрозумів, той зрозумів", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

З початку повномасштабного вторгнення рф Збройні сили України знищили приблизно 35 тисяч окупантів.