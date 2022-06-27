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13:44 • 27388 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 41988 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 44451 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 22099 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 56435 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 58650 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Утро доброе: в Луганской области вспыхнул вражеский склад боеприпасов

Утро доброе: в Луганской области вспыхнул вражеский склад боеприпасов

Киев • УНН

 • 206799 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. В Зимогорье Луганской области, которое временно находится под оккупацией российских войск, горит вражеский склад боеприпасов. В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ намекнули на хорошую работу украинских военных, информирует УНН.

Цитата

"Склад боеприпасов в Зимогорье во временно оккупированной Луганской области передает привет! Утро становится все добрее и добрее! Отдельно отметим, что данный объект находится примерно в 50 км от позиций ВСУ. Кто понял, тот понял", – говорится в сообщении.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили примерно 35 тысяч оккупантов.

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