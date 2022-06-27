Утро доброе: в Луганской области вспыхнул вражеский склад боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. В Зимогорье Луганской области, которое временно находится под оккупацией российских войск, горит вражеский склад боеприпасов. В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ намекнули на хорошую работу украинских военных, информирует УНН.
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"Склад боеприпасов в Зимогорье во временно оккупированной Луганской области передает привет! Утро становится все добрее и добрее! Отдельно отметим, что данный объект находится примерно в 50 км от позиций ВСУ. Кто понял, тот понял", – говорится в сообщении.
Напомним
С начала полномасштабного вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили примерно 35 тысяч оккупантов.