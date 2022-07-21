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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 21363 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 64633 перегляди

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1 квітня, 10:23 • 160497 перегляди

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1 квітня, 10:07 • 164499 перегляди

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Ранковий удар по Харкову: відомо про 17 поранених

Ранковий удар по Харкову: відомо про 17 поранених

Київ • УНН

 • 91299 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Внаслідок ранкового ворожого обстрілу по Харкову наразі відомо про 17 поранених, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Цитата

"За попередніми даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілу одного із житлових районів Харкова 17 людей отримали поранення", - зазначив Синєгубов у Telegram.

Деталі

За даними мера Харкова Ігоря Терехова у Telegram, "є попадання в одну з медустанов Харкова".

Доповнення

У Харкові вдарили по одному з найгустонаселеніших районів, містян закликали не виходити з укриттів.

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