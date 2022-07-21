Ранковий удар по Харкову: відомо про 17 поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Внаслідок ранкового ворожого обстрілу по Харкову наразі відомо про 17 поранених, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"За попередніми даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілу одного із житлових районів Харкова 17 людей отримали поранення", - зазначив Синєгубов у Telegram.
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За даними мера Харкова Ігоря Терехова у Telegram, "є попадання в одну з медустанов Харкова".
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У Харкові вдарили по одному з найгустонаселеніших районів, містян закликали не виходити з укриттів.