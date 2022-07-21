Утренний удар по Харькову: известно о 17 раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. В результате утреннего вражеского обстрела по Харькову известно о 17 раненых, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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"По предварительным данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате обстрела одного из жилых районов Харькова 17 человек получили ранения", - отметил Синегубов в Telegram.
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По данным мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram, "есть попадание в одно из медучреждений Харькова".
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В Харькове ударили по одному из самых густонаселенных районов, горожан призывали не выходить из укрытий.