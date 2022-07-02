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Ранковий обстріл Миколаєва: прилетіло щонайменше сім ракет - Кім

Ранковий обстріл Миколаєва: прилетіло щонайменше сім ракет - Кім

Київ • УНН

 • 144820 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. Під час ранкового обстрілу Миколаєва прилетіло щонайменше сім ракет. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні зранку Олександр Федерович Сєнкевич написав, що є вибухи. І саме в цей час прилетіло якнайменше сім ракет. Які влучили по місту та околицях", - сказав Кім.

Деталі

З його слів, наразі уточнюється, з якої саме зброї завдали ударів сьогодні. "Але щодо поточної ситуації. На зараз - жертв немає. Дякуючи Святому Миколаю. Але ми ще уточнюємо. Одна людина загинула в Березівці. Цивільна. Це під час обстрілів РСЗО", - додав голова ОВА.

На запитання, куди сьогодні цілили рашисти, зауважив: "Точно так, як завжди - нікуди". "По інфраструктурі, по підприємству, що виробляє цеглу. Декілька лягли в полі", - додав Кім.

Доповнення

У Миколаєві вранці було чутно вибухи.

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