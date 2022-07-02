Утренний обстрел Николаева: прилетело по меньшей мере семь ракет - Ким

Цитата

"Сегодня утром Александр Федерович Сенкевич написал, что есть взрывы. И именно в это время прилетело как минимум семь ракет. Которые попали по городу и окрестностям", - сказал Ким.

Детали

По его словам, сейчас уточняется, с какого именно оружия нанесли удары сегодня. "Но насчет текущей ситуации. На данный момент - жертв нет. Благодаря Святому Николаю. Но мы еще уточняем. Один человек погиб в Березовке. Гражданский. Это во время обстрелов РСЗО", - добавил глава ОВА.

На вопрос, куда сегодня целили рашисты, отметил: "Точно так, как всегда – никуда". "По инфраструктуре, по производящему кирпич предприятию. Несколько легли в поле", - добавил Ким.

Дополнение

В Николаеве утром были слышны взрывы.