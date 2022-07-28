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Ранковий обстріл Київщини: знайдено уламки ще однієї російської ракети

Ранковий обстріл Київщини: знайдено уламки ще однієї російської ракети

Київ • УНН

 • 90334 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. У Вишгородському районі Київської області поліція знайшла уламки ще однієї російської ракети після сьогоднішнього обстрілу. Про це в Telegram повідомив начальник ГУ Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов, інформує УНН.

Цитата

"Уламки ще однієї ракети окупантів знайшли на Вишгородщині. В лісосмузі поліцейські виявили багатометрову вирву. Добре, що обійшлося без жертв. Вкотре закликаю громадян залишатись в укриттях під час сигналів тривоги", – написав Нєбитов.

Доповнення 

За даними голови Київської ОВА Олексія Кулеби, вранці 28 липня російські окупанти випустили по Київщині сім ракет, дві з них збила ППО. 

У поліції повідомили, що кількість постраждалих внаслідок ранкового ракетного удару по Київщині зросла до 15.

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