Утренний обстрел Киевской области: найдены обломки еще одной российской ракеты
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. В Вышгородском районе Киевской области полиция обнаружила обломки еще одной российской ракеты после сегодняшнего обстрела. Об этом в Telegram сообщил начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов, передает УНН.
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"Обломки еще одной ракеты оккупантов нашли в Вышгородском районе. В лесополосе полицейские обнаружили многометровую воронку. Хорошо, что обошлось без жертв. Еще раз призываю граждан оставаться в укрытиях во время сигналов тревоги", - написал Небитов.
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По данным главы Киевской ОВ Алексея Кулебы, утром 28 июля российские оккупанты выпустили по Киевской области семь ракет, две из них сбила ПВО.
В полиции сообщили, что количество пострадавших в результате утреннего ракетного удара по Киевской области выросло до 15.