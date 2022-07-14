Ранковий обстріл Дніпропетровщини: окупанти влучили в парк та шкільний стадіон
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Під час ранкового обстрілу Зеленодольська на Дніпропетровщині снаряди російських окупантів влучили в паркову зону та стадіон спортивної школи, а у місцевому ліцеї посипалися вікна. Про це в Telegram повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує УНН.
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"Уточнена інформація щодо ранкового обстрілу Зеленодольська. Ворожі снаряди потрапили по парковій зоні та стадіону спортивної школи. Постраждав і місцевий ліцей. У закладі посипалися вікна. Люди, на щастя, не постраждали. Отака вона "друга армія світу" - свідомо накриває вогнем наші школи та стадіони", – написав Резніченко.
Нагадаємо
Російські окупанти вночі і вранці обстріляли Зеленодольську громаду Криворізького району.