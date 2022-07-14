Ранковий обстріл Дніпропетровщини: окупанти влучили в парк та шкільний стадіон

Цитата

"Уточнена інформація щодо ранкового обстрілу Зеленодольська. Ворожі снаряди потрапили по парковій зоні та стадіону спортивної школи. Постраждав і місцевий ліцей. У закладі посипалися вікна. Люди, на щастя, не постраждали. Отака вона "друга армія світу" - свідомо накриває вогнем наші школи та стадіони", – написав Резніченко.

Нагадаємо

Російські окупанти вночі і вранці обстріляли Зеленодольську громаду Криворізького району.