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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 20841 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Ранковий обстріл Дніпропетровщини: окупанти влучили в парк та шкільний стадіон

Ранковий обстріл Дніпропетровщини: окупанти влучили в парк та шкільний стадіон

Київ • УНН

 • 172919 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Під час ранкового обстрілу Зеленодольська на Дніпропетровщині снаряди російських окупантів влучили в паркову зону та стадіон спортивної школи, а у місцевому ліцеї посипалися вікна. Про це в Telegram повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує УНН.

Цитата

"Уточнена інформація щодо ранкового обстрілу Зеленодольська. Ворожі снаряди потрапили по парковій зоні та стадіону спортивної школи. Постраждав і місцевий ліцей. У закладі посипалися вікна. Люди, на щастя, не постраждали. Отака вона "друга армія світу" - свідомо накриває вогнем наші школи та стадіони", – написав Резніченко.

Нагадаємо

Російські окупанти вночі і вранці обстріляли Зеленодольську громаду Криворізького району.

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