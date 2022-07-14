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Утренний обстрел Днепропетровской области: оккупанты попали в парк и школьный стадион

Киев • УНН

 • 172919 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Во время утреннего обстрела Зеленодольска Днепропетровской области снаряды российских оккупантов попали в парковую зону и стадион спортивной школы, а в местном лицее посыпались окна. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, информирует УНН.

Цитата

"Уточненная информация об утренних обстрелах Зеленодольска. Вражеские снаряды попали по парковой зоне и стадиону спортивной школы. Пострадал и местный лицей. В заведении посыпались окна. Люди, к счастью, не пострадали. Такая она "вторая армия мира" – сознательно накрыла огнем наши школы и стадионы", – написал Резниченко.

Напомним

Российские оккупанты ночью и утром обстреляли Зеленодольскую общину Криворожского района.

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