Утренний обстрел Днепропетровской области: оккупанты попали в парк и школьный стадион
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Во время утреннего обстрела Зеленодольска Днепропетровской области снаряды российских оккупантов попали в парковую зону и стадион спортивной школы, а в местном лицее посыпались окна. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, информирует УНН.
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"Уточненная информация об утренних обстрелах Зеленодольска. Вражеские снаряды попали по парковой зоне и стадиону спортивной школы. Пострадал и местный лицей. В заведении посыпались окна. Люди, к счастью, не пострадали. Такая она "вторая армия мира" – сознательно накрыла огнем наши школы и стадионы", – написал Резниченко.
Напомним
Российские оккупанты ночью и утром обстреляли Зеленодольскую общину Криворожского района.