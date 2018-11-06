Ранковий Київ зупинився у заторах

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Рівень автомобільних заторів у столиці у вівторок зранку сягнув семи балів. Найбільш ускладнений рух транспорту на проспекті Перемоги, у районі Бессарабської площі, про що свідчать дані Google Maps, передає УНН.

Близько 9:00 на проспекті Перемоги найбільші затори спостерігаються, зокрема, у районі станції метро "Політехнічний інститут", а також Центрального палацу урочистих подій у напрямку до центра. Також місцями "стоять" бульвари Тараса Шевченка та Лесі Українки. У центрі затори також на вулиці Михайлівській.

Ускладнено рух і на Набережному шосе, вулицях Набережно-Хрещатицькій, Набережно-Рибальській, місцями - на мосту Патона, на під'їзді до Південного мосту з боку лівого берега. На Дарницькому мосту рух також дещо уповільнено - усе в напрямку до центру.

Також затори - на Броварському проспекті, проспекті Генерала Ватутіна на перетині з бульваром Перова.

Нагадаємо, учені назвали місця з найбільш забрудненим повітрям у Києві.

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