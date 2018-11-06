Утренний Киев остановился в пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Уровень автомобильных пробок в столице во вторник утром достиг семи баллов. Наиболее затруднено движение транспорта на проспекте Победы, в районе Бессарабской площади, о чем свидетельствуют данные Google Maps, передает УНН.
Около 9:00 на проспекте Победы наибольшие пробки наблюдаются, в частности, в районе станции метро "Политехнический институт", а также Центрального дворца торжественных событий в направлении к центру. Также местами "стоят" бульвары Тараса Шевченко и Леси Украинки. В центре пробки также на улице Михайловской.
Затруднено движение и на Набережном шоссе, улицах Набережно-Крещатицкой, Набережно-Рыбальской, местами - на мосту Патона, на подъезде к Южному мосту со стороны левого берега. На Дарницком мосту движение также несколько замедленно - все в направлении к центру.
Также пробки - на Броварском проспекте, проспекте Генерала Ватутина на пересечении с бульваром Перова.
Напомним, ученые назвали места с наиболее загрязненным воздухом в Киеве.