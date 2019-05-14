Ранковий Київ скували затори
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Станом на 8:35 на дорогах Києва помітне максимальне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
За даними сервісу, найповільніше автомобілі рухаються проспектом Перемоги, Повітрофлотським проспектом, Набережним шосе, вулицями Юрія Іллєнка, Січових Стрільців, В’ячеслава Чорновола, проспектами Леся Курбаса та Валерія Лобановського.
Численні затори спостерігаються на бульварах Тараса Шевченка та Лесі Українки, Володимирському узвозі, вулицях Саксаганського, Жилянській, Богдана Хмельницького, Басейній, Великій Житомирській, Набережно-Луговій, Дегтярівській, Бессарабській площі та Наддніпрянському шосе.
На лівому березі Києва високий рівень заторів помітний на проспектах Соборності та Броварському, бульварі Перова, проспектах Юрія Гагаріна та Генерала Ватутіна, вулицях Гната Хоткевича, Братиславській, Миропільській, проспекті Миколи Бажана, на Харківському та Дарницькому шосе, а також на Дніпровській та Русанівській набережній.
Рух на Дарницькому, Патона, Північному та Південному мостах ускладнено у напрямку правого берега. На мосту Метро можна проїхати вільно.
Нагадаємо, сьогодні, 14 травня, в Україні очікуються короткочасні дощі, можливі грози.