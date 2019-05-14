Утренний Киев сковали пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. По состоянию на 8:35 на дорогах Киева заметно максимальное затруднение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
По данным сервиса, медленнее всего автомобили движутся по проспекту Победы, Воздухофлотскому проспекту, Набережному шоссе, улицам Юрия Ильенко, Сечевых Стрельцов, Вячеслава Черновола, проспектам Леся Курбаса и Валерия Лобановского.
Многочисленные пробки наблюдаются на бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки, Владимирском спуске, улицах Саксаганского, Жилянской, Богдана Хмельницкого, Бассейной, Большой Житомирской, Набережно-Луговой, Дегтяревской, Бессарабской площади и Надднепрянском шоссе.
На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на проспектах Соборности и Броварском, бульваре Перова, проспектах Юрия Гагарина и Генерала Ватутина, улицах Хоткевича, Братиславской, Миропольской, проспекте Николая Бажана, на Харьковском и Дарницком шоссе, а также на Днепровской и Русановской набережной.
Движение на Дарницком, Патона, Северном и Южном мостах затруднено в направлении правого берега. На мосту Метро можно проехать свободно.
Напомним, сегодня, 14 мая, в Украине ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы.