Сьогодні по Україні короткочасні дощі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. В Україні у вівторок, 14 травня, очікуються короткочасні дощі, можливі грози. Температура повітря вдень підніметься до 25 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"14 травня у західних областях, вдень в Україні, крім півдня, місцями короткочасні дощі, грози. У південній частині вночі та вранці подекуди туман", - вказали синоптики.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 8-13°, вдень 20-25°, у західних областях 15-20°.
Як повідомляв УНН, синоптики дали прогноз погоди на тиждень.