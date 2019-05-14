Сегодня по Украине кратковременные дожди
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В Украине во вторник, 14 мая, ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха днем поднимется до 25 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"14 мая в западных областях, днем в Украине, кроме юга, местами кратковременные дожди, грозы. В южной части ночью и утром местами туман", - указали синоптики.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 8-13°, днем 20-25°, в западных областях 15-20°.
Как сообщал УНН, синоптики дали прогноз погоды на неделю.