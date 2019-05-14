Сегодня по Украине кратковременные дожди

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 52494 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 79215 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 95475 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 101308 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 124784 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112109 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138120 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144707 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130172 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130221 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

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Сегодня по Украине кратковременные дожди

Сегодня по Украине кратковременные дожди

Киев  •  УНН

 • 8840 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. В Украине во вторник, 14 мая, ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха днем поднимется до 25 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"14 мая в западных областях, днем в Украине, кроме юга, местами кратковременные дожди, грозы. В южной части ночью и утром местами туман", - указали синоптики.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 8-13°, днем 20-25°, в западных областях 15-20°.

Как сообщал УНН, синоптики дали прогноз погоды на неделю.

Украинские Национальные Новости

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