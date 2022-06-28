Ранком по Миколаєву били з "Бастіону": вибито більше 200 вікон у восьми багатоповерхівках
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Ранкові удари по Миколаєву були завдані з берегового ракетного комплексу “Бастіон”, розташованого на тимчасово окупованій Херсонщині. Як повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, в одному з районів вибито більше 200 вікон у восьми багатоповерхівках, передає УНН.
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За словами міського голови, сьогодні російські окупанти поцілили у міський стадіон та об’єкт військової інфраструктури. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені і житлові будинки.
Зокрема, в одному з районів вибито більше 200 вікон у восьми багатоповерхівках. В іншому — у шести приватних будинках частково пошкоджена покрівля.
Одразу після обстрілів на місце виїхали наші комунальники та працівники адміністрації району. Вони видали людям плівку, прибрали територію від великогабаритного сміття і зачистили проїжджу частину.
Як повідомили у Військовій комендатурі оборони міста, удари по Миколаєву були завдані з берегового ракетного комплексу “Бастіон”, розташованого на тимчасово окупованій Херсонщині, додав Сєнкевич.
Нагадаємо
Цієї ночі російські окупанти випустили по Миколаєву приблизно 11 ракет, частину збила ППО.