Утром по Николаеву били из "Бастиона": выбито более 200 окон в восьми многоэтажках
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Утренные удары по Николаеву были нанесены из берегового ракетного комплекса “Бастион”, расположенного на временно оккупированной Херсонщине. Как сообщил городской голова Александр Сенкевич, в одном из районов выбито более 200 окон в восьми многоэтажках, передает УНН.
Детали
По словам городского головы, сегодня российские оккупанты попали в городской стадион и объект военной инфраструктуры. Взрывной волной и обломками повреждены и жилые дома.
В частности, в одном из районов выбито более 200 окон в восьми многоэтажках. В другом — в шести частных домах частично повреждена кровля.
Сразу после обстрелов на место выехали наши коммунальщики и работники администрации района. Они выдали людям пленку, убрали территорию от крупногабаритного мусора и зачистили проезжую часть.
Как сообщили в Военной комендатуре обороны города, удары по Николаеву были нанесены с берегового ракетного комплекса “Бастион”, расположенного на временно оккупированной Херсонщине, добавил Сенкевич.
Напомним
Этой ночью российские оккупанты выпустили по Николаеву примерно 11 ракет, часть сбила ПВО.