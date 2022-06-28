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Утром по Николаеву били из "Бастиона": выбито более 200 окон в восьми многоэтажках

Киев • УНН

 • 64510 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. Утренные удары по Николаеву были нанесены из берегового ракетного комплекса “Бастион”, расположенного на временно оккупированной Херсонщине. Как сообщил городской голова Александр Сенкевич, в одном из районов выбито более 200 окон в восьми многоэтажках, передает УНН.

Детали

По словам городского головы, сегодня российские оккупанты попали в городской стадион и объект военной инфраструктуры. Взрывной волной и обломками повреждены и жилые дома.

В частности, в одном из районов выбито более 200 окон в восьми многоэтажках. В другом — в шести частных домах частично повреждена кровля.

Сразу после обстрелов на место выехали наши коммунальщики и работники администрации района. Они выдали людям пленку, убрали территорию от крупногабаритного мусора и зачистили проезжую часть.

Как сообщили в Военной комендатуре обороны города, удары по Николаеву были нанесены с берегового ракетного комплекса “Бастион”, расположенного на временно оккупированной Херсонщине, добавил Сенкевич.

Напомним

Этой ночью российские оккупанты выпустили по Николаеву примерно 11 ракет, часть сбила ПВО.

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