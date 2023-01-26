"Рамшайн-9": у НАТО назвали дату чергового засідання контактної групи
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Чергове засідання контактної групи з питань оборони України, або, як його називають, засідання у форматі "Рамштайн", відбудеться 14 лютого. Про це повідомила пресслужба НАТО, пише УНН.
Цитата
"14 лютого у штаб-квартирі НАТО відбудеться окреме засідання контактної групи з питань оборони України, яке організовують США", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Окрім того, 14-15 лютого 2023 року в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбудеться засідання Північноатлантичної ради (NAC) на рівні міністрів оборони. Засідання проходитиме під головуванням Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.
Доповнення
Перед попередньою зустріччю очільників оборонних відомств - "Рамштайн-8" - Україна зверталася до союзників із запитом щодо сучасних західних танків. Оголошень про їх надання так і не прозвучало. Рішення про танки оголосили згодом.
Наступне засідання у форматі "Рамштайн" буде присвячено авіаційній підтримці України.
Довідково
Контактна група з питань оборони України (UCG) була сформована після російського вторгнення в Україну. Станом на 15 червня 2022 року до неї входили міністри оборони понад 50 країн. Її очолює міністр оборони США Ллойд Остін.