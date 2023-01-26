"Рамшайн-9": в НАТО назвали дату очередного заседания контактной группы
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Очередное заседание контактной группы по вопросам обороны Украины, или, как его называют, заседание в формате "Рамштайн", состоится 14 февраля. Об этом сообщила пресс-служба НАТО, пишет УНН.
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"14 февраля в штаб-квартире НАТО состоится отдельное заседание контактной группы по вопросам обороны Украины, которое организовывают США", - говорится в сообщении.
Детали
Кроме того, 14-15 февраля 2023 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится заседание Североатлантического совета (NAC) на уровне министров обороны. Заседание будет проходить под председательством Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Дополнение
Перед предыдущей встречей глав оборонных ведомств - "Рамштайн-8" - Украина обращалась к союзникам с запросом о современных западных танках. Объявлений об их предоставлении так и не прозвучало. Решение о танках объявили позже.
Следующее заседание в формате "Рамштайн" будет посвящено авиационной поддержке Украины.
Справочно
Контактная группа по вопросам обороны Украины (UCG) была сформирована после российского вторжения в Украину. По состоянию на 15 июня 2022 года в нее входили министры обороны более 50 стран. Ее возглавляет министр обороны США Ллойд Остин.